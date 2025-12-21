Il «GrandTour» di Claudio Baglioni anche a Bergamo il 13 luglio

«GrandTour-La vita è adesso»: dopo il debutto a settembre 2025 con l’anteprima nazionale a Lampedusa, da giugno a settembre 2026 la tournée di Claudio Baglioni proseguirà per il resto della Penisola. Sono 40 le città che ospiteranno lo spettacolo in occasione del 40° anniversario dell’album campione di incassi «La vita è adesso, il sogno è sempre», il disco più venduto nella storia della musica italiana (4 milioni e mezzo di copie). E tra le città che faranno da sfondo allo show ci sarà anche Bergamo, dove Baglioni si esibirà il 13 luglio. L’appuntamento è all’Arena Fiera.

Dopo 15 anni dall’ultima tournée all’aperto, Baglioni ha scelto quindi di tornare in scenari suggestivi, luoghi di importanza culturale e storica, con un progetto che percorrerà il Paese per celebrarne il valore artistico, archeologico e paesaggistico.

Non è un caso il titolo «GrandTour», che volontariamente rimanda ai celebri itinerari per l’Europa e soprattutto per l’Italia intrapresi nel Settecento da giovani intellettuali per ammirare la bellezza di passato e presente e arricchire così il proprio bagaglio di conoscenze.

Allo stesso modo il tour di Baglioni sarà un vero e proprio viaggio all’insegna dell’arte e della cultura, che unirà alla musica la grandezza e la meraviglia della storia, partendo da Piazza San Marco a Venezia, data con cui aprirà il prestigioso Festival della Bellezza, e passando per il Teatro Greco di Siracusa. Un grande ritorno, quindi, molto emozionante per il pubblico quanto per l’artista che, accompagnato da una formazione di 20 musicisti e coristi, interpreterà l’album per intero, oltre ai suoi più grandi successi.