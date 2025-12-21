Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Domenica 21 Dicembre 2025

Il «GrandTour» di Claudio Baglioni anche a Bergamo il 13 luglio

IL CONCERTO. Sarà il 13 luglio all’Arena Fiera per celebrare in 40 città il 40esimo anniversario dell’album «La vita è adesso».

Sabrina Tartarello
Sabrina Tartarello
Claudio Baglioni
Claudio Baglioni

«GrandTour-La vita è adesso»: dopo il debutto a settembre 2025 con l’anteprima nazionale a Lampedusa, da giugno a settembre 2026 la tournée di Claudio Baglioni proseguirà per il resto della Penisola. Sono 40 le città che ospiteranno lo spettacolo in occasione del 40° anniversario dell’album campione di incassi «La vita è adesso, il sogno è sempre», il disco più venduto nella storia della musica italiana (4 milioni e mezzo di copie). E tra le città che faranno da sfondo allo show ci sarà anche Bergamo, dove Baglioni si esibirà il 13 luglio. L’appuntamento è all’Arena Fiera.

Dopo 15 anni dall’ultima tournée all’aperto, Baglioni ha scelto quindi di tornare in scenari suggestivi, luoghi di importanza culturale e storica, con un progetto che percorrerà il Paese per celebrarne il valore artistico, archeologico e paesaggistico.

Non è un caso il titolo «GrandTour», che volontariamente rimanda ai celebri itinerari per l’Europa e soprattutto per l’Italia intrapresi nel Settecento da giovani intellettuali per ammirare la bellezza di passato e presente e arricchire così il proprio bagaglio di conoscenze.

Allo stesso modo il tour di Baglioni sarà un vero e proprio viaggio all’insegna dell’arte e della cultura, che unirà alla musica la grandezza e la meraviglia della storia, partendo da Piazza San Marco a Venezia, data con cui aprirà il prestigioso Festival della Bellezza, e passando per il Teatro Greco di Siracusa. Un grande ritorno, quindi, molto emozionante per il pubblico quanto per l’artista che, accompagnato da una formazione di 20 musicisti e coristi, interpreterà l’album per intero, oltre ai suoi più grandi successi.

Il tour di Baglioni sarà un vero e proprio viaggio all’insegna dell’arte e della cultura, che unirà alla musica la grandezza e la meraviglia della storia, partendo da Piazza San Marco a Venezia, data con cui aprirà il prestigioso Festival della Bellezza, e passando per il Teatro Greco di Siracusa

Per l’anniversario è in vendita un cofanetto in edizione limitata che comprende il doppio vinile nero con booklet della versione speciale per l’anniversario dell’album registrata live in studio, la cartolina autografata e la raccolta delle tavole realizzate dall’artista Emiliano Ponzi che verranno proiettate sul palco. Opere che raccontano per immagini la musica di Baglioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Albano Sant'Alessandro
Siracusa
Venezia
Arte, cultura, intrattenimento
musica
storia
Archeologia
Monumenti, Siti storici
Claudio Baglioni
Emiliano Ponzi
EcoDiBergamo