Il Kandinskij restaurato, presto sarà nuovamente esposto in Gamec

Dal prossimo 15 ottobre, in concomitanza con l’apertura della grande mostra «Nulla è perduto. Arte e materia in trasformazione», i visitatori della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo potranno tornare ad ammirare Spitz-Rund, il capolavoro di Wassilij Kandinskij che nei mesi scorsi è stato oggetto di un intenso programma di studio, conservazione e restauro da parte della Fondazione Centro Conservazione e Restauro «La Venaria Reale».



L’intervento ha goduto della supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia ed è stato realizzato grazie al prezioso sostegno di Fondazione Credito Bergamasco e di Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus.