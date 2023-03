Il Mantello di Arlecchino per la Capitale della Cultura, teatro e arte partecipata in due quartieri della città e a Brescia

Dopo il successo della prima edizione torna il Mantello di Arlecchino, progetto di teatro e arte visuale che si sviluppa grazie ad un processo di partecipazione che intende coinvolgere attivamente la cittadinanza. Saranno infatti i cittadini, donando degli indumenti, a contribuire alla realizzazione di un’opera d’arte tessile e ancora diventando parte della «tifoseria artistica» in uno spettacolo che vedrà in campo la storica rivalità di Bergamo e Brescia. Il Mantello di Arlecchino è un progetto ideato dal TTB Teatro tascabile di Bergamo - Accademia delle Forme Sceniche, realizzato con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo, in collaborazione con le Reti di Quartiere, condiviso con HG80 impresa sociale, finanziato dal Bando Capitale della Cultura 2023 di Fondazione Cariplo e le Fondazioni delle comunità Bergamasca e Bresciana.