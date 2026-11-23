Tra dicembre e gennaio i due complessi monumentali ospitano un programma articolato di teatro, installazioni e spazi di incontro, pensato per famiglie, bambini e visitatori di ogni età.

L’obiettivo è offrire una lettura unitaria di questo angolo di Città Alta, in cui le diverse proposte si intrecciano e restituiscono un’immagine ricca e vitale del quartiere.

Il programma

Dal 6 dicembre 2026 al 24 gennaio 2027 va in scena la VI edizione de «Il teatro è servito. Rassegna di teatro per l’infanzia e l’adolescenza», sostenuta dalla Cooperativa Città Alta e curata nella direzione artistica dal Ttb, le cui attività coinvolgono sia il Teatro Renzo Vescovi che la sala civica S. Agata.

Dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 è in programma la V edizione de «Il Giardino di Natale» ideato e organizzato dalla Cooperativa Città Alta sotto il berceau, lo spazio esterno che congiunge i due monasteri.

L’allestimento del Luna Park delle Meraviglie Dal 5 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027 si apre la III edizione del «Luna Park delle Meraviglie», un luna park ecologico e poetico che mette al centro la fragilità, la natura e la capacità di meravigliarsi, proposto dal Tascabile e Antonio Catalano di casa degli alfieri per il Monastero del Carmine.

Il Teatro è servito, rassegna teatrale per l’infanzia e l’adolescenza

La sesta edizione de Il teatro è servito è dedicata al teatro di gruppo, esperienza significativa del teatro contemporaneo, nata in Europa alla fine degli anni Sessanta, dalla scelta di attori e registi di condividere stabilmente ricerca, formazione e produzione. La rassegna presenta gruppi diversi per storia e linguaggio, accomunati dalla vocazione alla ricerca, dall’apertura al confronto tra culture e dalla capacità di portare il proprio lavoro in tutto il mondo.

Il programma attraversa generi e linguaggi differenti, dal teatro di strada a quello di figura, dalla fiaba alla narrazione, con spettacoli rivolti a pubblici di tutte le età, dai più piccoli agli adolescenti. Una selezione di proposte di alta qualità, riconosciute anche in ambito internazionale: l’ingresso è libero, per info e iscrizioni fino a esaurimento posti ilcircolinocittaalta.it/il-teatro-e-servito

Luna Park delle Meraviglie

Al Monastero del Carmine il Luna Park delle Meraviglie Il Luna Park delle Meraviglie intende riscoprire il valore dell’incontro, inteso come punto di partenza per generare relazioni attraverso la forza immaginifica della poesia, dell’arte e del gioco. Al centro, l’umanità, con le sue fragilità e la sua capacità di meravigliarsi. Un vero e proprio «villaggio fragile», da abitare e condividere, dove i percorsi narrativi diventano occasioni di scoperta, partecipazione e incontro

Oltre alle giostre, ai giochi, ai racconti, il Luna Park delle Meraviglie ospiterà, presso il Teatro Renzo Vescovi, gli spettacoli: «Teresa ovvero la sarta che voleva ricucire il firmamento» con Patrizia Camatel (11 dicembre 2026), «Arrivederci amore ciao. L’anima e il gelato» con Antonio Catalano (27 e 28 dicembre 2026) e «Artaban. La leggenda del quarto Re Mago», una lettura spettacolo itinerante con la regia di Catalano, realizzata da Il circolo dei narratori (8 e 9 gennaio 2027).

Quest’anno il progetto estende le proprie attività anche ad alcune biblioteche della provincia. Infatti, oltre alle otto biblioteche dello Sbu (Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo) saranno coinvolte anche la Biblioteca Civica «Rita Levi-Montalcini» di Dalmine, la Biblioteca Comunale di Stezzano e la Biblioteca Comunale di Treviolo.

Dal 14 novembre al 22 dicembre, Il circolo dei narratori - associazione Il Cerchio di Gesso Aps propone I racconti del Luna Park delle Meraviglie un ciclo di letture ad alta voce, laboratori e incontri rivolto a bambine e bambini dai 4 agli 8 anni. Il percorso accompagna i più piccoli alla scoperta della lettura e della narrazione, tra parole, immagini, storie e materiali da esplorare.

Novità di quest’anno è anche la collaborazione con La Margì – Guida Turistica Città di Bergamo: nei giorni 6 e 12 dicembre dalle 10.30 alle 12.00 Nadia Mangili guiderà i visitatori alla scoperta del Monastero del Carmine, delle sue storie passate, presenti e future.

Infine, nelle mattine dall’1 al 17 dicembre 2026, sono previste aperture speciali per le scolaresche, condotte da artisti formati da Antonio Catalano. Un’occasione per gli studenti di avvicinarsi al lavoro dell’artista attraverso il racconto e lo sguardo di chi ne ha condiviso la ricerca.Il programma completo è consultabile presso la pagina dedicata sul sito del Tascabile: teatrotascabile.org/lunaparkdellemeraviglie

Il Giardino di Natale del Circolino

Città Alta si prepara a indossare il suo abito più festoso con l’apertura de «Il Giardino di Natale» del Circolino, un evento che trasformerà anche quest’anno la storica location di Sant’Agata in un luogo magico e accogliente. Nei giorni 5-6-7-8 e 12-13 dicembre e dal 19 dicembre al 6 gennaio, il Giardino di Natale porterà nel quartiere tradizione, divertimento e solidarietà.

Passeggiando tra i mercatini di Natale all’interno del giardino del Circolino, sarà possibile trovare idee regalo uniche, prodotti artigianali e articoli enogastronomici capaci di soddisfare ogni gusto e curiosità. Per gli amanti della buona tavola il Bèrghem Street Food proporrà un viaggio delizioso tra i sapori della tradizione orobica in un contesto semplice e conviviale.

Musica, cibo e solidarietà al Circolino Ad arricchire la proposta anche concerti dal vivo, spettacoli, laboratori e la rassegna «Il teatro è servito». Ci sarà l’occasione di scrivere i propri sogni e i propri desideri grazie alla Posta per Babbo Natale (e forse incontrarlo…) e all’Albero dei Desideri, che trasformeranno la magia del Natale in un’esperienza da ricordare per sempre.