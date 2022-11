Il primo album: «Le mie sperimentazioni non seguono le mode»

Alla testa delle Officine Schwartz ha raccontato il tramonto della civiltà industriale al momento giusto, poi ha continuato sulla sua strada da sperimentatore mai sazio di altre avventure. Ora Osvaldo Arioldi Schwartz licenzia il primo album a suo nome, «Industrial Blues», summa di un percorso artistico del tutto peculiare che dura da decenni e ha dato frutti interessanti. Con le Officine Osvaldo ha cantato il tramonto di un’epoca attraverso qualche disco e tante performance multimediali messe in scena in Italia e all’estero. Ha tradotto l’immaginario post-industriale sul piano sonoro e gestuale dando vita ad un ensemble in continuo mutamento, che ha scelto la coralità del canto e delle orchestrazioni.