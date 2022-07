Il tour di Gianluca Grignani fa tappa al «Revel» di Treviglio

Grignani è tra i nostri cantautori più interessanti. Ha avuto un percorso per certi versi folgorante, soprattutto all’inizio, poi la sua arte di scrivere canzoni si è come stabilizzata in un gioco favorito che ha dato sempre risultati buoni. Ormai cinquantenne non manca certo d’esperienza: nell’arco della sua carriera ha licenziato tanti dischi, scritto canzoni memorabili da «Destinazione Paradiso» in poi.