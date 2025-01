Il tour «volante» di Baglioni atterra al Donizetti

Claudio Baglioni si è preso del tempo per il suo lungo addio alle scene. L’ha pensato in più momenti con durata variabile e tanti, tanti concerti. È un saluto live che durerà sino al 2026. Poi vedremo, gli addii sono sempre faticosi e in musica possono diventare anche degli arrivederci. Di esempi se ne potrebbero fare tanti.

Giro d’Italia e radio

Stavolta il cantautore romano affronta l’ultimo tour nei grandi teatri lirici italiani, dando vita a un favoloso viaggio musicale. RTL 102.5 seguirà a modo suo tutta la tournée con un appuntamento particolare «The Flight – Piano di volo con Claudio Baglioni» a partire da oggi, ogni mercoledì alle 16.10. Il cantautore sarà in diretta nel programma «The Flight» in collegamento dalle tappe del suo nobile giro d’Italia. Baglioni condividerà in diretta notizie, aneddoti, aggiornamenti, componendo un vero e proprio diario di bordo del suo «piano di volo». Subito dopo la diretta radiofonica, sarà live sul canale Social Tv di RTL 102.5 Play per rispondere alle domande degli ascoltatori.

La partenza da Roma

Detto questo, il «Piano di Volo – solo Tris» prevede tre date bergamasche al Teatro Donizetti: venerdì 17 gennaio, il 19 febbraio, il 14 aprile. Baglioni parte in tour oggi dal Teatro dell’Opera di Roma. La tournée prevede in tutto 110 concerti in 42 teatri, da gennaio e dicembre di quest’anno. Il «Piano di volo…» è la terza parte del progetto live «Solo» partito proprio dal Teatro dell’Opera nel gennaio 2022, andato avanti sino al 2023. L’intera trilogia, con un totale di 300 esibizioni, alla fine rappresenterà il tour più lungo nell’intera carriera di Baglioni, andando a completare il quadro dei recital solisti del cantautore: «Assolo» nel 1986, «Incanto» nel 2001, «Diecidita» dal 2011 al 2013.

Classico e futuribile

In questo nuovo «concerto ravvicinato» Claudio Baglioni darà vita ad un recital classico e al tempo futuribile. Condividerà a stretto contatto col pubblico le canzoni, le composizioni più amate del suo repertorio. L’ambientazione è semplice, al tempo raffinata, resa unica dalle architetture dei nostri più importanti teatri lirici. Al centro della scena il cantautore con due strumenti: un pianoforte classico a coda e una tastiera avveniristica.

Tre ore di racconto e musica