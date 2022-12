Il trionfo della fantasia: in scena il musical «Alice»

Chiudere la stagione delle feste con un bel musical per tutta la famiglia: al Creberg Teatro si può. L’appuntamento è venerdì 6 gennaio alle 16 con «Alice nel Paese delle Meraviglie», nella versione realizzata dalla toscana Compagnia delle Formiche, nata nel 2003 e con oltre 20 produzioni all’attivo. Biglietti da 38, 33 e 27 euro. Un grande classico della letteratura in chiave musical, con un cast di 15 performer. Ma attenzione: non si tratta della versione disneyana del romanzo di Lewis Carroll. Tutte le canzoni e i contenuti sono originali, i testi sono scritti da Andrea Cecchi, che è anche il regista, e Alessio Fusi. Abbiamo chiesto a Benedetta Boschi, l’interprete di Alice, di farci da guida in questo magico mondo al contrario.