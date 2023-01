Il vocal coach: Tananai, pieno di carattere. Mahmood come Elisa, precisi come lame

Si avvicina Sanremo e Maurizio Zappatini si prepara. Il vocal coach bergamasco non è detto scenda in Riviera di persona, ma di certo parteciperà anche a questa edizione del più famoso Festival italiano come allenatore delle corde vocali di Tananai, in gara, e di Mahmood e Blanco che quest’anno sono ospiti nella prima serata dopo l’exploit di «Brividi», la canzone vincitrice della scorsa edizione. «Il primo Festival l’ho fatto nel 1991, come direttore d’orchestra, accompagnando un concorrente. Da allora ho partecipato quasi sempre, come autore o arrangiatore. Dal 1996 ho cominciato a collaborare con Angelo Carrara seguendo i suoi artisti, quando andavano all’Ariston. Li preparavo vocalmente. Faccio l’allenatore delle voci da allora. Quante ne ho curate? Dovrei fare due conti. Ricordo le due vittorie con Francesco Renga tanti anni fa e con Mahmood e Blanco l’anno scorso. Nel tempo ci sono stati anche premi della critica».