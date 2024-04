Ilaria, star sui pattini: danza il suo omaggio a «Frozen» per la Disney

Ha indossato i pattini per la prima volta a sei anni Ilaria Dentella, la bergamasca classe 2003 oggi pattinatrice professionista e presente sui social con 1,7 milioni di follower su TikTok (e oltre 40 milioni di “mi piace” totali). La sua passione per la danza sul ghiaccio e a rotelle ha richiamato l’attenzione della Disney, che l’ha contattata per realizzare un omaggio in occasione del decimo anniversario dall’uscita del film «Frozen. Il regno di ghiaccio». Per Ilaria un nuovo traguardo in un percorso iniziato grazie ad una gita con la mamma: «A 4 anni ho iniziato a praticare danza classica e a 6 mia mamma mi ha portato per la prima volta su una pista di pattinaggio, all’ex palaghiaccio di Zanica. Da allora sono arrivata alla categoria junior élite e ho partecipato a diverse gare, anche internazionali». Nel 2020 Ilaria ha tolto i pattini a lama, che ora usa solo per passione, per indossare quelli a rotelle e arrivare a cimentarsi nella stagione agonistica di prima divisione senior, che finirà a luglio con i campionati italiani assoluti.

«Ho raggiunto questi risultati grazie ad un’attenta programmazione nello studio, senza tralasciare anche altre attività - spiega -. I sacrifici non sarebbero sopportabili se non fossi motivata da una forte passione». La pattinatrice di Borgo Palazzo, che fa parte della squadra bergamasca Angels di Martina Zola, dove allena anche giovani atlete, 4 anni fa ha deciso di pubblicare sui social dei video per far conoscere il suo sport preferito.

«Volevo raccontare la mia passione e far vedere situazioni divertenti - spiega - , ho iniziato mostrando i rapporti tra gli allenatori e gli atleti per distruggere alcuni luoghi comuni». I suoi video racconti sono andati oltre la cerchia dei praticanti e il suo account TikTok continua a macinare contatti. Molti risiedono all’estero, in gran parte negli Stati Uniti. Il lavoro necessario per realizzare un video di pochi secondi richiede molta preparazione: «Per le riprese spesso devo fare spostamenti di chilometri alla ricerca del luogo ideale e poi individuare il momento opportuno per girare il video. È stato necessario investire nell’acquisto di attrezzature professionali, come droni e telecamere specifiche». Ilaria, studentessa di Digital Marketing presso un’università telematica, ha deciso di puntare tutto sui social. Ora viene richiesta per importanti progetti: «Quello di cui vado più fiera è il video realizzato con il 6 nazioni di rugby. Ero stata contattata dalla Federazione Italiana Rugby che mi chiedeva tre video, uno dei quali girato a Genova in occasione dell’incontro con il Sudafrica, che pubblicizzassero il torneo, a sostegno della nazionale italiana. Spesso anche TikTok mi contatta per promuovere la piattaforma su altri canali».

Ma una delle più importanti collaborazioni è quella firmata Disney. La multinazionale statunitense ha contattato a novembre la pattinatrice bergamasca per un contratto di partnership finalizzato a realizzare un contenuto celebrativo per i dieci anni del film «Frozen. Il regno di ghiaccio». «Sono rimasta stupita che a livello internazionale abbiano notato il mio profilo social - afferma Ilaria -. Ho accettato con entusiasmo, pur sapendo che le loro aspettative sarebbero state molto elevate. Ho realizzato il sogno di rappresentare uno dei cartoni che più mi ha affascinata». Il progetto è stato curato da Ilaria; che prima ha scelto l’abito: «Ho scelto un mio costume di gara, realizzato con tessuti dalle nuance di blu, che ben somiglia a quello indossato nel cartone originale». Poi il luogo dove ambientare il video: una località alpina vicina al confine svizzero, particolarmente fredda per fare riprese in spazi aperti su ghiaccio: «Abbiamo avuto a nostra completa disposizione per un’intera giornata una grande pista, dove abbiamo girato il video da diverse angolazioni e varie illuminazioni, con l’aiuto di un drone».