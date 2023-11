«Iliade. Il gioco degli dèi», il 22 novembre incontro con Alfredo Viscomi

Si tratta dello spettacolo che Alessio Boni e Iaia Forte porteranno in scena a Bergamo in prima nazionale dal 12 al 18 dicembre, in apertura della Stagione di Prosa 2023/2024 della Fondazione Teatro Donizetti e in prossimità della chiusura ufficiale di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.

Il ciclo di incontri, rivolti al pubblico e in particolare agli studenti che poi assisteranno allo spettacolo, prede avvio con l’intervento del professor Alfredo Viscomi, docente di latino e greco presso il Liceo Classico «Paolo Sarpi» e di Lingua e Letteratura Latina presso l’Università Cattolica di Brescia. L’incontro, dal titolo «L’Iliade, il poema di una civiltà», indagherà il testo omerico attraverso passi rappresentativi in cui gli eroi e gli dèi protagonisti della guerra di Troia incarnano, con le loro azioni e il loro pensiero, i valori di riferimento nei quali ancora oggi è possibile riconoscere vizi e virtù dell’umanità intera. In questa prospettiva, l’Iliade non appare quindi solo come il più grande poema di guerra della storia dell’uomo, ma anche il poema di una civiltà, un testo fondativo in cui si delineano i valori della Grecia antica, costituendo una vera e propria enciclopedia della cultura e della civiltà greche, gettando le basi per gli sviluppi successivi della civiltà europea e occidentale.