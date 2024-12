In 700 a Daste per i Pinguini Tattici Nucleari

Grande entusiasmo per l’incontro dei Pinguini Tattici Nucleari con i fan bergamaschi, nel pomeriggio di sabato 7 dicembre: il giorno dopo la presentazione del nuovo album «Hello World» la band orobica ha firmato centinaia di autografi durante un evento organizzato a Daste.

Tantissimi i giovani presenti, in tutto il pomeriggio si sono contate circa 700 persone. All’apertura il frontman Riccardo Zanotti ha salutato la folla: «Il nuovo album è stato presentato ieri e sta piacendo molto». Insieme agli autografi, i fan si sono fatti immortalare in fotografie scattate dagli organizzatori e verso le 14,30 lo stesso Zanotti ha offerto al suo pubblico alcuni vassoi di dolci. Il pomeriggio è proseguito tra abbracci, autografi e foto ricordo, prima che la band si dirigesse al Franciacorta Village di Rodengo per un altro bagno di folla.