In Città Alta la Festa Europea della Musica

Il 21 giugno del 1982, con l’iniziativa ideata dal Ministero della Cultura francese, in tutta la Francia, musicisti dilettanti e professionisti invadono strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei. Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si allarga a tutta Europa e nel mondo. Dal 1995, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma e Senigallia sono le città fondatrici dell’Associazione Europea Festa della musica. Nel 2016 in Italia la svolta, grazie al lavoro fatto dalla Aipfm (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) con la partecipazione del Ministero dei Beni Culturali e turistici, più di 830 città hanno aderito dando vita a una rete distribuita su tutto il territorio nazionale.

Concerti di musica dal vivo si svolgono ogni anno il 21 giugno in tutte le città, principalmente all’aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere. Concerti gratuiti: valore del gesto musicale, spontaneità, disponibilità, curiosità, tutte le musiche appartengono alla Festa. Dilettante o professionista, ognuno si può esprimere liberamente, la Festa della Musica appartiene, prima di tutto, a coloro che la fanno.

Sei le aree che ospiteranno le diverse formazioni con circa 40 artisti, che proporranno diversi linguaggi musicali: dal jazz, al classico, dal blues alla musica pop Nel 2023 le città italiane partecipanti sono state circa 850. Anche la città di Bergamo avrà la sua festa grazie all’impegno organizzativo dell’Associazione Cinema e Arte, con la direzione artistica di Roberto Gualdi, in collaborazione con Proloco Bergamo e grazie al sostegno di BCC Brescia, Fondazione Cariplo e Consiglio regionale della Lombardia. L’evento è patrocinato dal Comune di Bergamo, dalla Provincia di Bergamo, dalla Regione Lombardia e dalla Camera di Commercio di Bergamo.

Città Alta accoglierà i vari momenti musicali a partire dalle ore 19.30, per una serata all’insegna della musica in varie declinazioni. Sei le aree che ospiteranno le diverse formazioni con circa 40 artisti, che proporranno diversi linguaggi musicali: dal jazz, al classico, dal blues alla musica pop.

La festa del musica vedrà la partecipazione di numerose realtà del territorio

Il gran finale in Piazza Vecchia

Il gran finale è previsto in Piazza Vecchia. Alle 23 si riuniranno tutti i musicisti coinvolti per l’esecuzione di alcuni tra i più famosi brani della musica internazionale, coordinati dal M° Alfredo Conti. Inoltre, a partire dalle 19 fino alle 22 in Piazza Cittadella, si terranno anche le esibizioni gestite dal Quartiere Musicale Monterosso (ProPolis APS), con un repertorio di musica antica e classica.

Chi si esibirà

Si esibiranno: BandaLarga (fiati e percussioni) diretti dal M° Giacomo D’amelio, il Coro ProPolis diretto dal M° Sevil Yalcin, i Sweet Baroque Orchestra (strumenti ad arco, a tastiera e a fiato) diretti dal M° Maurizio Stefanìa, e per finire gli OrcheStrana (adulti e ragazzi suonano insieme) diretti dal M° Pietro Ragni.

Si esibirà, con repertorio classico e gospel, anche il Coro Canticum Novum composto da circa 40 elementi diretti dal M° Erina Gambarini. Il concerto si svolgerà sotto i portici di piazza Vecchia dalle 21 alle 22.

Visite guidate

A corollario della serata il Gruppo Guide di Bergamo mette a disposizione due camminate/visite guidate in Città Alta, della durata di circa due ore, con partenza da Colle Aperto alle ore 21, e rientro in Piazza Vecchia per assistere al concerto finale. I due appuntamenti sono già sold out.

Laboratorio di canto per adulti