In «Per sempre» l’incanto del lago d’Iseo dipinto nei primi del ’900

Dopo che l’anno scorso il bozzetto in terracotta di Antonio Canova che rappresenta Elisa Bonaparte Baciocchi nelle vesti della musa Polimnia , modellato nel 1812 in vista della realizzazione di un ritratto, aveva segnato la prima edizione della rassegna «Ospiti», quest’anno per la stessa proposta culturale e turistica l’ Accademia Tadini accoglierà da domenica 14 luglio a domenica 29 settembre un quadro di Angelo Morbelli (Alessandria 1853 – Milano 1919), protagonista del divisionismo italiano all’inizio del XX secolo. Si tratta dell’opera intitolata «Per sempre» (olio su tela, 87×135 centimetri), nota anche come «Terrazza sul lago d’Iseo», «Era già l’ora che volge al desio», «Abbandonata», «La Convalescente», «Lago d’Iseo», «Addio». Il dipinto venne presentato nel 1906 alla Mostra Nazionale di Belle Arti a Milano ed è stato recentemente esposto a Novara nell’esposizione «Divisionismo. La rivoluzione della luce. Rewind».

Una giovane, un libro e il panorama

Soggiorno sull’altopiano

Marco Albertario, direttore dell’Accademia Tadini, non esita a definire «straordinaria» la tela e spiega perché sia stata scelta per la seconda edizione di Ospiti. «Questa rassegna vuole offrire la possibilità di esporre al pubblico, con modalità più agevoli rispetto alla programmazione di una mostra, una o due opere considerate significative per il dialogo che possono aprire con le opere della collezione permanente della nostra galleria». Insieme al quadro «Per sempre» il visitatore potrà quindi ammirare tre bozzetti che erano serviti a Morbelli per comprendere come dipingere il paesaggio del lago e restituire allo sguardo dell’osservatore quella luce che lo incantava: «Uno di questi tre bozzetti appartiene al nostro museo ed è noto come “Veduta del Lago d’Iseo”. È una piccola tavola di legno (29x60 centimetri) dietro cui è presente un’iscrizione: “Settembre 1903. Morbelli a Caprera” che consente di fissare a quell’anno il passaggio del pittore nel nostro territorio e di metterlo in rapporto con la presenza di artisti invitati da Giovanni Battista Zitti, aristocratico loverese vissuto tra il 1842 e il 1904, a condividere il soggiorno di Villa Caprera sull’altopiano di Bossico, come già aveva fatto Cesare Tallone».