In via Pignolo festa dei bambini

Bergamo diventa città del mattoncino

Tornano i mattoncini più colorati del mondo, e i più divertenti. Sabato e domenica piazzetta Santo Spirito a Bergamo ospita, per il quinto anno consecutivo, «Mattoncini in piazza», manifestazione organizzato dalla Città del Mattoncino in collaborazione con Lego Italia.