International Jazz Day, il 30 aprile concerto sulle mura

A Bergamo, anche quest’anno, si festeggia l’International Jazz Day . Un’iniziativa promossa in tutto il mondo dall’Unesco già dal 2011, nella giornata del 30 aprile, per sottolineare i valori di inclusività e dialogo tra culture insiti nella musica di estrazione afroamericana. Bergamo Jazz, con gli altri festival italiani che fanno parte dell’associazione I-Jazz, celebra questa giornata con un evento speciale, dal forte carattere simbolico, ospitato sulle Mura di Città Alta.

L’evento

Il concerto avrà inizio alle 18 nei pressi della Cannoniera di San Giovanni, con ingresso gratuito e senza alcuna prenotazione. Sulle Mura non sono previste sedute, il pubblico potrà accomodarsi sul prato e assistere al concerto in attesa del tramonto, in un momento di unione ideale tra la musica e le bellezze del paesaggio.