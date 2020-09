«Io, supertestimone del delitto Livatino sono morto assieme al giovane giudice»

A 30 anni dall’omicidio del magistrato in Sicilia parla l’uomo che portò gli inquirenti a individuare i killer. «Rifarei tutto, lo Stato siamo noi. La mia famiglia è lontana 500 km. A Bergamo la mia ultima volta per l’Atalanta».

«Sono io». Una voce pacata, da un numero privato, mi raggiunge al telefono. Non c’è bisogno di chiedere «chi parla?». Lui è – o forse meglio era - Piero Nava. Era, perché all’anagrafe non esiste più. Lui è il supertestimone dell’omicidio del magistrato Rosario Livatino, il «giudice ragazzino» ucciso il 21 settembre 1990. Grazie alla sua testimonianza, i killer stanno scontando l’ergastolo. Da quel giorno, Nava che ha vissuto per alcuni anni fra Bergamo e il Lecchese, è sotto protezione. Ha cambiato tutto: cognome, data di nascita, residenza.... La sua storia è stata raccolta da Lorenzo Bonini, Stefano Scaccabarozzi e Paolo Valsecchi nel libro «Io sono nessuno» (Rizzoli) che sarà presentato a Lecco il 15 settembre in piazza Garibaldi.

Piero, la chiamo ancora così, ci stiamo avvicinando al 21 settembre. Non sarà un giorno come un altro...