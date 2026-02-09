Isaac Julien in mostra a gres art 671: è la prima grande retrospettiva italiana

Il gres art 671 di Bergamo presenta « Museum Dreams », la prima grande retrospettiva in Italia dedicata a Isaac Julien (Londra, 1960), tra gli artisti visivi più influenti del nostro tempo. Celebre per le sue installazioni cinematografiche immersive, Julien ha ridefinito il linguaggio dell’immagine in movimento, intrecciando cinema, arte contemporanea e riflessione sociale.

Cinque installazioni tra arte e architettura

Ideata appositamente per gli spazi di gres art 671 e curata da Nathan Ladd , la mostra riunisce cinque grandi installazioni: Once Again... (Statues Never Die) (2022); Lina Bo Bardi – A Marvellous Entanglement (2019); Baltimore (2002); Vagabondia (2000); The Long Road to Mazatlán (1999). Le opere attraversano oltre trent’anni di ricerca artistica e dialogano con l’architettura del centro, trasformando lo spazio museale in parte attiva dell’esperienza.

Un’esperienza immersiva sul tempo e sulla memoria

Al centro di Museum Dreams c’è una riflessione sul ruolo delle istituzioni museali, sul tempo e sulla memoria collettiva. Il pubblico è invitato a diventare uno «spettatore mobile», muovendosi liberamente tra immagini, suoni e installazioni caleidoscopiche che superano i confini della narrazione tradizionale e offrono un’esperienza sensoriale totale.

Gres art 671, polo culturale della Bergamasca

Gres art 671 è un centro per l’arte e la cultura nato da un progetto di rigenerazione urbana promosso da Italmobiliare e Fondazione Pesenti. Con una programmazione multidisciplinare e inclusiva, il polo culturale si conferma punto di riferimento per l’arte contemporanea a Bergamo e nel panorama nazionale.

www.italmobiliare.it

www.fondazionepesenti.it

www.gresart671.org