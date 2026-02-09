Burger button
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Lunedì 09 Febbraio 2026

Isaac Julien in mostra a gres art 671: è la prima grande retrospettiva italiana

LA MOSTRA. Dal 10 aprile al 4 ottobre 2026 il centro d’arte bergamasco ospita «Museum Dreams», un percorso immersivo tra cinema, memoria e architettura firmato da uno dei grandi protagonisti dell’arte contemporanea internazionale.

Isaac Julien, O que é um museu? / What is a Museum? (Lina Bo Bardi-A Marvellous Entanglement), 2019 © Isaac Julien. Courtesy the artist and Victoria Miro
Isaac Julien, O que é um museu? / What is a Museum? (Lina Bo Bardi-A Marvellous Entanglement), 2019 © Isaac Julien. Courtesy the artist and Victoria Miro

Bergamo

Il gres art 671 di Bergamo presenta «Museum Dreams», la prima grande retrospettiva in Italia dedicata a Isaac Julien (Londra, 1960), tra gli artisti visivi più influenti del nostro tempo. Celebre per le sue installazioni cinematografiche immersive, Julien ha ridefinito il linguaggio dell’immagine in movimento, intrecciando cinema, arte contemporanea e riflessione sociale.

Cinque installazioni tra arte e architettura

Ideata appositamente per gli spazi di gres art 671 e curata da Nathan Ladd, la mostra riunisce cinque grandi installazioni: Once Again... (Statues Never Die) (2022); Lina Bo Bardi – A Marvellous Entanglement (2019); Baltimore (2002); Vagabondia (2000); The Long Road to Mazatlán (1999). Le opere attraversano oltre trent’anni di ricerca artistica e dialogano con l’architettura del centro, trasformando lo spazio museale in parte attiva dell’esperienza.

Un’esperienza immersiva sul tempo e sulla memoria

Al centro di Museum Dreams c’è una riflessione sul ruolo delle istituzioni museali, sul tempo e sulla memoria collettiva. Il pubblico è invitato a diventare uno «spettatore mobile», muovendosi liberamente tra immagini, suoni e installazioni caleidoscopiche che superano i confini della narrazione tradizionale e offrono un’esperienza sensoriale totale.

Isaac Julien, Once Again...(Statues Never Die) , 2022. Installation view,What Freedom Means to Me, Tate Britain, 2023
Isaac Julien, Once Again...(Statues Never Die) , 2022. Installation view,What Freedom Means to Me, Tate Britain, 2023
(Foto di Jack Hem)

Gres art 671, polo culturale della Bergamasca

Gres art 671 è un centro per l’arte e la cultura nato da un progetto di rigenerazione urbana promosso da Italmobiliare e Fondazione Pesenti. Con una programmazione multidisciplinare e inclusiva, il polo culturale si conferma punto di riferimento per l’arte contemporanea a Bergamo e nel panorama nazionale.
www.italmobiliare.it
www.fondazionepesenti.it
www.gresart671.org

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
cinema
architettura
storia
Mass Media
Isaac Julien
italmobiliare
Fondazione Pesenti