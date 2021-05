Jessica, da Fiorano alla finale di Miss Mondo Australia

Dalla Valle Seriana alla finale di «Miss World Australia», passando per corsi di canto, ballo e recitazione e portando avanti una raccolta fondi per i bambini meno fortunati. Potrebbe essere la trama di una commedia americana, invece è la storia di Jessica Marchi, partita all’età di 15 anni da Fiorano al Serio, nel 2009, con tutta la famiglia (papà Stefano, mamma Lucia, e il fratello Erik, più giovane di 7 anni) alla volta di Sidney dove ormai vive e lavora da 12 anni. «Eravamo già venuti in Australia in vacanza – racconta la ventiseienne – e nel 2009 abbiamo deciso di tornarci per viverci per un anno, ma poi non siamo più tornati nella Bergamasca. Qui ho iniziato una nuova vita e ora sto costruendo la mia carriera nel mondo della Tv e in quello della moda. Ero una ragazza che non sapeva parlare inglese e ora rappresento l’Australia al concorso di bellezza Miss Mondo e questo è per me un enorme privilegio».