Kate Winslet è Lee Miller, la modella che diventò fotoreporter di guerra

Dopo l’anteprima dell’ 8 marzo, arriva regolarmente in sala da oggi, giovedì 13 marzo, «La città proibita», diretto da Gabriele Mainetti. La protagonista è Mei, una misteriosa ragazza cinese che giunge a Roma in cerca della sorella scomparsa. Qui il suo destino si intreccerà a quello del cuoco Marcello, il quale con l’aiuto della mamma Lorena cerca di portare avanti il ristorante di famiglia tra i debiti lasciati del padre Alfredo. Il cast è composto da Enrico Borello, Yaxi Liu, Sabrina Ferilli, Luca Zingaretti, Marco Giallini.

Altra novità è «Lee Miller», film biografico che racconta la storia di una famosa modella degli anni Venti, Lee Miller appunto, diventata poi fotoreporter di guerra durante il secondo conflitto mondiale. Miller testimoniò in prima linea le condizioni dei prigionieri e il coraggio delle ausiliarie al fronte, rischiando la pelle e riportando a casa una sindrome da stress post traumatico che l’accompagnò poi per tutta la vita. La protagonista è interpretata da Kate Winslet ; con lei Josh O’ Connor e Alexander Skarsgard. La regia è di Ellen Kuras.

Per i più piccoli invece c’è «Elfkins – Missione Gadget», film d’animazione di produzione tedesca. Secondo un’antica leggenda, gli Elfkins sono gnomi che aiutano gli umani nel lavoro. Ma Elfie, una giovane e spericolata Elfkin, desidera qualcosa di più: un’esistenza ricca di emozioni e avventure, in contrasto col volere degli anziani del suo clan. La sua vita viene stravolta dall’incontro con Bo, Elfkin di un altro clan che vive di solo divertimento, mettendo a segno furti impossibili grazie a gadget super-tecnologici. Un appuntamento divertente per tutta la famiglie.

Un’occasione imperdibile per i fan di lunga data di «Dragon Ball» è «Dragon Ball Z – La battaglia degli dei», in anteprima solo il 16 marzo in versione originale sottotitolata con 20 minuti di scene inedite, poi in sala il 17, 18 e 19 marzo doppiato. L’anime, che si colloca dopo gli eventi della serie televisiva «Dragon Ball Z», vede il risveglio di un nuovo e terrificante potere: Beerus, il Dio della Distruzione.