«Kid Pass Days», weekend nei musei per le famiglie

In arrivo la settima edizione di «Kid Pass Days», la più grande maratona di eventi dedicati alle famiglie che si terrà nel weekend del 15 e 16 maggio. Dopo la speciale edizione tutta digitale dello scorso anno, l’edizione 2021 sarà sia in presenza, con laboratori e visite guidate, sia digitale. Oltre 100 gli appuntamenti in 100 spazi culturali italiani, tra i più importanti musei, palazzi storici e parchi d’Italia, uniti in un programma che coniuga il valore educativo e culturale ad un apprendimento all’insegna del gioco e del divertimento. Sono tre le aree tematiche da esplorare, per tutti i gusti e le età: Piccoli Artisti; I love History; A tutta Scienza. Tante le proposte a Milano e in Lombardia, coinvolta anche Bergamo per sperimentare con le sculture di Regina, artista futurista alla mostra «Regina. Della scultura» allestita alla Gamec (16 maggio dalle 15 alle 16) e «Unlock: laboratori di creatività» all’Accademia Carrara (il 15 maggio alle 15.30 e il 16 maggio alle 17.30).