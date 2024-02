Kusama, altri 6.200 biglietti per visitare la mostra a Palazzo della Ragione

La mostra di Yayoi Kusama, in corso fino al 21 aprile a Palazzo della Ragione a Bergamo, riesce a regalare una nuova sorpresa. Esauriti da tempo i biglietti, The Blank Contemporary Art, che ha organizzato e promosso l’iniziativa in intesa culturale con il Comune di Bergamo, è riuscita a ritagliare nuove fasce di visita tra il 19 febbraio e il 21 aprile, tutti i lunedì dalle 14.00 alle 22.00 e gli altri giorni aggiungendo gli slot d’ingresso delle 21 e 21.30.

Da venerdì 9 febbraio, dalle ore 10.00, saranno quindi messi in vendita sulla piattaforma di MidatIcket un ultimo nucleo di 6.200 ingressi, che andranno a sommarsi ai 85.000 già venduti, portando il totale di visitatori a 91.200.

La rassegna

Si conferma come un successo senza precedenti quello che sta caratterizzando la rassegna, voluta e curata da Stefano Raimondi, che presenta Fireflies on the Water una delle Infinity Mirror Room più iconiche dell’artista giapponese, proveniente dalla collezione del Whitney Museum of American Art di New York.

La rassegna, nata in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, con un allestimento curato da Maria Marzia Minelli, si snoda lungo un itinerario che approfondisce la ricerca di Yayoi Kusama attraverso poesie, filmati, libri e documentazioni, creando infine uno spazio di condivisione fisica dell’esperienza vissuta e permettendo di entrare da più punti di vista nell’immaginario della celebre artista giapponese. Accompagna l’esposizione un catalogo esclusivo, realizzato e pubblicato da Skira.

Informazioni e biglietti

YAYOI KUSAMA. Infinito Presente

Bergamo, Palazzo della Ragione (Piazza Vecchia, 8A)

Fino al 21 aprile 2024Orari e informazioni: www.theblank.it | T. +39.035.19903477; [email protected]



Biglietti in prevendita (incluse commissioni e diritti di prevendita)

Singolo intero: €14,50; Under 18 ridotto singolo: €12,50

Gruppi (min. 15 persone, max. 30 persone per slot): €13,50;

Gruppi Scuole (min.15 persone): €6,00

Gruppi Scuole + Laboratorio (min. 15 persone, max. 30 persone): €8,50

Gratuito: insegnanti in visita con la classe; bambini 0-3 anni; disabili e accompagnatori

Visite guidate (minimo 7 persone): €70,00

Prenotazioni scuole e gruppi