La musica del 2020 a Bergamo

Canzoni d’autore, rock, blues e jazz

Il karaoke di Max Pezzali, il ritorno di Ligabue al Campovolo, Zucchero per dodici date settembrine all’Arena di Verona, Vasco per qualche sera come ogni estate, Cremonini all’autodromo a festeggiare vent’anni di carriera. La musica vola negli spazi ampi: si va per stadi e arene, per poche date concentrate. E a Bergamo? Le cose vanno come al solito.