La periferia sarà al centro del Festival Fotografica

Riparte la stagione della fotografia a Bergamo con l’ attesissimo appuntamento del Festival Fotografica che si terrà quest’anno dal 2 ottobre all’1 novembre 2021 . «Fuori dal Centro» il titolo di questa terza edizione che si svilupperà presso il monastero del Carmine a Bergamo Alta con ingresso a pagamento e presso l’ex Centrale Daste (ex Centrale Elettrica Daste e Spalenga) a ingresso gratuito.

La periferia sarà il tema centrale delle 10 mostre in calendario, allestite proprio in due luoghi simbolo della riqualificazione urbana della nostra città. Da zone marginali e borghi quasi dismessi i quartieri-cerniera della città possono nascondere e fare emergere vere opportunità in un percorso che unisce i diversi «luoghi non luoghi».