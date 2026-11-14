La Prima del Donizetti Opera, l’esule di Roma: dramma d’amore e potere -Foto

Le luci accese sulla facciata del Teatro Donizetti hanno da subito annunciato una serata speciale. Il foyer si è riempito del colore delle feste e di un pubblico arrivato da Bergamo e da tutto il mondo: dal Canada al Giappone e gli Stati Uniti, dalla Germania e la Spagna all’Australia. Un pubblico eterogeneo e appassionato in onore di Gaetano Donizetti.

Ieri sera L’esule di Romaha inaugurato il Donizetti Opera 2026 con la Prima del nuovo allestimento della Fondazione Teatro Donizetti. Melodramma eroico in due atti su libretto di Domenico Gilardoni, l’opera debuttò al San Carlo di Napoli nel 1828.

Un suggestivo gioco di luci ha inagurato il Donizetti Opera 2026

(Foto di Sergio Agazzi)

Il primo successo di Donizetti

«Per Donizetti fu il primo vero successo compositivo - ha ricordato Riccardo Frizza, direttore artistico e musicale del festival -. Un’opera che ha significato tantissimo per Donizetti, tanto è vero che nel 1840 il titolo fu rappresentato a Bergamo per rendere omaggio al compositore. Un capolavoro meno frequentato dal grande pubblico, da riscoprire».

Giorgio Berta, presidente Fondazione Donizetti con Sergio Cavalieri, rettore dell’Università di Bergamo alla prima di Donizetti Opera

(Foto di Agazzi) Riccardo Frizza, direttore musicale Donizetti Opera

(Foto di Agazzi)

Sul podio dell’Orchestra Donizetti Opera è salito Fabrizio Maria Carminati, subentrato ad Antonino Fogliani, scomparso alla fine di agosto, a cui è stata dedicata la serata. «È una grande emozione tornare in un teatro che mi ha visto ragazzino e in tante vesti diverse. Come, ad esempio, maestro suggeritore, poi alle luci e infine come direttore artistico. Torno a Bergamo dopo oltre vent’anni perché qui sento che sono le mie radici», ha raccontato, dedicando il lavoro all’amico e collega Fogliani. Il direttore generale Massimo Boffelli ha sottolineato la scelta di «andare a riscoprire gemme di Donizetti attualissime davanti a un pubblico internazionale. Perché Donizetti riesce a essere condiviso in tutto il mondo».

Sergio Gandi, assessore alla Cultura del Comune di Bergamo e la moglie, Elena Aceti

(Foto di Agazzi) Massimo Boffelli, direttore generale Fondazione Donizetti

(Foto di Agazzi)

Per Sergio Gandi, assessore alla Cultura, l’opera lirica «racconta la nostra storia. E L’esule di Roma, con la vicenda amorosa che porta in scena attraversata dall’arroganza e dalla prepotenza del potere, è in grado di parlare al nostro presente e a tutte le generazioni. E, come sempre, questa serata è un appuntamento molto atteso da tutta la nostra città».

Il presidente della Fondazione, Giorgio Berta, ha ricordato lo sforzo per diffondere le attività, ampliare l’offerta culturale del teatro e avvicinare i giovani all’ opera lirica e al mondo che il Donizetti custodisce dentro le sue porte: «Ad oggi coinvolgiamo 20mila ragazzi l’anno. È un obiettivo che vogliamo continuare a perseguire». Il rettore dell’Università di Bergamo, Sergio Cavalieri, ha parlato del «fermento culturale molto forte, intenso della città e del ruolo dell’Ateneo in questo dinamismo che fa della cultura il suo perno. Specialmente in un’opera come questa che racconta un tema profondamente attuale e che si sposa con la formazione dei nostri studenti: il conflitto sempre presente tra giustizia, norma e persona».

È stata, in definitiva, una Prima che ha viaggiato tra memoria e presente: dalla riscoperta di un’opera nata quasi due secoli fa, il ritorno di Carminati, il ricordo di Fogliani e un teatro acceso, dentro e fuori, che guarda al futuro.