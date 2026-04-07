La Valle Brembana raccontata con gli scatti di Eugenio Goglio: al Sestini di Città Alta «Ristratto di un’Epoca»

Tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, la Valle Brembana, in provincia di Bergamo, attraversa un tempo di trasformazioni silenziose: nuove iniziative industriali accelerano lo sviluppo economico, mutano i paesaggi, si ridefiniscono i ruoli sociali. A raccontare quel passaggio non sono soltanto i documenti scritti, ma i volti, gli sguardi e i gesti fissati dalla fotografia. Da questa memoria visiva nasce «Ritratto di un’Epoca. Fotografie di Eugenio Goglio» (1865–1926), mostra promossa e organizzata da Comune di Bergamo e Museo delle storie di Bergamo aperta al pubblico dall’11 aprile 2026 al 19 luglio 2026 al Museo della fotografia Sestini, presso il Convento di San Francesco a Bergamo.

Eugenio Goglio, «Olmo al Brembo. Albergo della Salute con diligenza in sosta», ante 1904

( © Eugenio Goglio - Museo delle storie di Bergamo, Archivio fotografico Sestini, proprietà Provincia di Bergamo) La mostra è sostenuta da Siad Fondazione Sestini con il contributo della Provincia di Bergamo e con il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e fiumi Brembo e Serio.

Protagonista dell’esposizione, curata da Roberta Frigeni, Nicholas Fiorina e Daniela Pacchiana del Museo delle storie di Bergamo, è Eugenio Goglio (1865–1926), figura poliedrica della Valle Brembana, nel centenario della sua morte.

Più di 140 scatti in bianco e nero raccontano la Valle Brembana nei suoi paesaggi, nei suoi volti e nei suoi cambiamenti, restituendo la ricchezza di un territorio osservato attraverso lo sguardo attento del «Genio» della valle

Chi è Eugenio Goglio

La locandina della mostra Eugenio Goglio, nato a Piazza Brembana e formatosi a Milano tra l’Accademia di Brera e la Scuola Superiore d’Arte Applicata alle Industrie, rientra in valle nel 1889 dove, accanto all’attività artistica, diventa «il» fotografo del territorio. La sua cifra distintiva sarà il ritratto: singolo, di coppia, di gruppo, in studio o all’aperto, sempre curato nel minimo dettaglio, come un set. Il ritratto diventa così non solo espressione artistica, ma anche uno strumento di indagine antropologica e sociale, in un momento in cui la geografia naturale della valle registra i primi segni dell’antropizzazione novecentesca.

Oltre 140 scatti in mostra

La mostra prende forma proprio da questa produzione fotografica. Più di 140 scatti in bianco e nero raccontano la Valle Brembana nei suoi paesaggi, nei suoi volti e nei suoi cambiamenti, restituendo la ricchezza di un territorio osservato attraverso lo sguardo attento del «Genio» della valle. Ne emerge un ritratto corale della comunità negli anni della Belle Époque, quando l’isolamento dell’Alta Valle viene progressivamente superato dall’arrivo della ferrovia e l’economia locale conosce i primi segnali di industrializzazione legati allo sfruttamento dell’acqua del fiume Brembo.

Eugenio Goglio, «Studio Goglio. Ritratto di Marino Ruffinoni con bicicletta», [1902]

( © Eugenio Goglio Museo delle storie di Bergamo, Archivio fotografico Sestini, proprietà Provincia di Bergamo) Eugenio Goglio, «La cascata del Pescatore a Moio de’ Calvi», [1900-1910]

( © Eugenio Goglio Museo delle storie di Bergamo, Archivio fotografico Sestini, proprietà Provincia di Bergamo) Eugenio Goglio, Studio Goglio. Ritratto di famiglia con cane, [1890-1910]

( © Eugenio Goglio Museo delle storie di Bergamo, Archivio fotografico Sestini, proprietà Provincia di Bergamo)

Ad aprire l’itinerario è un video che mette al centro la biografia del «Genio» e ricorda le tappe fondamentali della valorizzazione delle sue fotografie, fino al 2026: dall’acquisizione del Fondo fotografico dalla Provincia di Bergamo nel 1981 al deposito presso l’Archivio fotografico Sestini nel 2018; dal numero speciale di “Domenica” a cura di Marco Dell’Oro nel 2023 alla mostra “Ritratto di un’Epoca” nel 2026.

Cinque sezioni

Il percorso espositivo si articola, poi, in cinque sezioni: «Un fiume, una valle» dedicata ai paesaggi da cartolina della Valle Brembana: da Sedrina a Zogno, da San Giovanni Bianco a San Pellegrino, da Piazza Brembana a Carona. Il percorso prosegue con i ritratti in studio e all’aperto di «Una valle in posa». Un vero e proprio atlante dei volti brembani messi in posa davanti a fondali dipinti.

«Donne e ‘Regiùre’» propone una galleria di figure femminili spesso ritratte con il cappello, simbolo del ruolo di comando in un’epoca segnata dallo spopolamento, conseguenza dell’emigrazione maschile verso Svizzera e Francia; «Il Genio in posa» presenta gli autoritratti di Eugenio Goglio, rivelandone la consapevolezza di artista e il radicamento nella comunità. In questa sezione trovano posto anche i fondali scenografici dipinti dal “Genio”, un autoritratto a carboncino e 17 documenti originali provenienti dagli eredi Goglio (Lionella Licini, Cristiana e Rossella Oldrati).

Chiude la mostra «Un’Epoca in movimento». Qui trovano spazio le immagini di automobili, alberghi e ristoranti, testimonianze dei cambiamenti della valle aperta ad un turismo legato soprattutto a San Pellegrino Terme. Uno slancio verso la modernità che culmina con l’arrivo della ferrovia nel 1926, anno della morte di Goglio. Arricchisce questa sezione un video dedicato a Eugenio Goglio e suo figlio Fulvio, realizzato nel 2021 dal Museo delle storie di Bergamo.

Visite nel fine settimana con i volontari del Touring Club

In occasione della mostra, si rinnova inoltre la collaborazione del Museo con il Touring Club Italiano attraverso il progetto «Aperti per voi». Tutti i fine settimana i volontari del Touring Club offriranno una speciale accoglienza ai visitatori della mostra.

Le info utili