L’Aida in Piazza Vecchia incanta: musica e voci fra storia e tecnologia

Successo oltre le migliori previsioni per l’Aida di mezza estate del Ducato di Piazza Pontida. L’iniziativa che ormai caratterizza i mesi più caldi di Bergamo è tornata nell’incantevole cornice di Piazza Vecchia dopo il 2016, titolo clou di Verdi, assieme alla Traviata tra i più popolari in assoluto. Oltre seicento spettatori affollavano i posti sedere, con quelli attorno non si era lontani dal migliaio. «Eccoci qua, grazie a voi siamo riusciti a riempire la magnifica Piazza Vecchia come nel 2016. Il tutto prodotto interamente dal Ducato, con il contributo di tanti volontari a cui piace l’opera lirica e il melodramma», introduceva il Duca Mario Morotti.

Novità la proiezioni del testo, come nei teatri al passo con le tecnologie più aggiornate. E anche la scansione dei tempi, come ancora ricordava il Duca Morotti, era stata pensata al minuto - da qui un quarto d’ora di ritardo per iniziare - per sincronizzarsi con gli ineluttabili rintocchi del Campanone. Ovviamente - con una microfonazione ad hoc, per quanto non semplice - il lavoro si è giovato delle solide prove del Coro Calauce di Calolziocorte e dell’Orchestra Gianandrea Gavazzeni diretti e concertati con verve da Antonio Brena, bacchetta con cui fin dal 2001 prese il via l’idea di successo del «circuito lirico estivo».