Sarà la splendida Piazza Vecchia in Città Alta a Bergamo ad accogliere Noemi e Roberto Vecchioni in occasione dell’inaugurazione del Landscape Festival, attesa manifestazione ed evento di punta dell’area tematica «Città Natura» di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023. Davanti al Palazzo della Ragione i due big della canzone italiana in compagnia degli speaker di Radio Number One per un’ora alterneranno ricordi, curiosità, riflessioni sull’attualità ad alcune canzoni del loro ricco repertorio. Musica e Parole, format ideato da FMedia, agenzia partner dell’emittente, presenterà un volto inedito e profondo dei due artisti. Giovedì 7 settembre alle 21 sul palco ci sarà la bravissima Noemi con la sua voce graffiante, la sua innata empatia e alcuni dei suoi grandi successi come «Sono solo Parole» o «Glicine». Il giorno seguente, venerdì 8 sempre alle 21, sarà Roberto Vecchioni ad incantare il pubblico con i suoi racconti mai banali e alcune delle sue canzoni che hanno accompagnato la vita degli italiani negli ultimi 50 anni. Il pubblico potrà accedere agli eventi gratuitamente fino ad esaurimento posti.