«L’Attimo, O No», oltre la mostra un film dedicato a Bergamo - Video

Per andare più in là nella metafora della rinascita, accanto alle fotografie astratte della mostra «L’Attimo, O No», gli organizzatori hanno realizzato un film dal titolo «O No», ideato dalla scrittrice Corinne Terrasse sulla base dei testi del suo libro «Le Poids de Senteurs», tradotto in italiano come «Gravame del Sentire». Il film è visibile fino al 20 giugno, in via Masone 3 presso il Centro culturale «Unione Coscienza», negli spazi adibiti dal 3 giugno a mostra fotografica. «La scelta di mettere in immagine, qui a Bergamo, le letture di estratti di questo libro poetico, viene dal bisogno di raccontare la nostra città dopo la drammatica esperienza del Covid – spiega Corinne Terrasse Sonzogni -. Ho voluto riflettere sul vuoto del percepire nei mesi del lockdown, attraverso musiche e parole che coinvolgessero e mostrassero una Bergamo incredibile, potente, ricca di emozioni». I traduttori dei testi e gli attori in scena sono tutti bergamaschi: «Si sono immersi in questo progetto artistico, sfidando l’isolamento dei periodi rossi e arancioni, inventando metodi di lavoro a distanza, creando un’intima vicinanza, umana ed emozionante, che ha permesso di fare risaltare tutta la sensibilità del libro originale».