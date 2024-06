Le divine del cinema, gran finale al Donizetti

I protagonisti in scena

I protagonisti del concerto: Valeria Perboni e Cesare Carretta

Valeria Perboni è cantante e attrice da tempo stabilitasi a Londra dopo aver ottenuto un Master in Musical Theatre alla Royal Academy of Music per il quale ha ricevuto un premio per la Outstanding Performance. Dal 2018 ha interpretato numerosi ruoli tra i quali Susan nel musical Sweet Smell of Success, Maria in West Side Story al Barbican Centre; ha dato voce al cortometraggio Voce della NFTS e Channel 4, e con il gruppo vocale Joe Public vinto il premio del pubblico al concorso internazionale di canto a cappella di Mosca. Ha cantato in celebri studi di registrazione quali Abbey Road e gli studi della BBC a Maida Vale ed è al momento parte di alcuni cori di fama internazionale, il Crouch End Festival Chorus e la London Symphony Chorus (diretta da Sir Simon Rattle).