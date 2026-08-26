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Cultura e Spettacoli / Hinterland Mercoledì 26 Agosto 2026

Le «Emozioni in movimento» di Charlie Ben in aeroporto

LA MOSTRA. Fino al 10 ottobre le dodici opere in mostra dialogano con la natura stessa dello spazio: uno snodo che registra fino a 9.000 passaggi al giorno, dove il tempo dell’attesa diventa occasione di sosta e di incontro con l’arte contemporanea.

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Le «Emozioni in movimento» di Charlie Ben in aeroporto
Una delle opere in mostra nello spazio Difstore Art Space

Fino al 10 ottobre Difstore Art Space, lo spazio dedicato all’arte contemporanea all’interno del Milan Bergamo Airport, subito dopo i controlli di sicurezza, presenta «Emotions in Motion», personale del pittore Charlie Ben a cura di Maria Lucrezia Corno. Charlie Ben costruisce le proprie immagini attraverso gesti marcati ed emotivi, in cui il gesto non è veicolo di un contenuto ma componente dell’opera al pari di qualsiasi altro materiale.

Da pigmenti in polvere, acrilici e pastelli a cera nasce una stratificazione di tecniche, materiali e sperimentazioni: ogni strato registra una decisione, alcune visibili in superficie, altre trattenute al di sotto. Ciò che l’opera affronta non è l’immagine, ma l’atto stesso del guardare. «Qui, in una stanza che non smette di muoversi, i dipinti chiedono il contrario: una sosta abbastanza lunga perché siano loro a guardare chi passa», afferma Charlie Ben.

Le dodici opere in mostra dialogano con la natura stessa dello spazio: uno snodo che registra fino a 9.000 passaggi al giorno, dove il tempo dell’attesa diventa occasione di sosta e di incontro con l’arte contemporanea. I l percorso invita così il pubblico a rallentare e a lasciarsi coinvolgere dalla forza materica e gestuale dei dipinti, trasformando un luogo di passaggio in uno spazio di osservazione e riflessione.

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