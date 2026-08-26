Le «Emozioni in movimento» di Charlie Ben in aeroporto
LA MOSTRA. Fino al 10 ottobre le dodici opere in mostra dialogano con la natura stessa dello spazio: uno snodo che registra fino a 9.000 passaggi al giorno, dove il tempo dell’attesa diventa occasione di sosta e di incontro con l’arte contemporanea.Lettura meno di un minuto.
Fino al 10 ottobre Difstore Art Space, lo spazio dedicato all’arte contemporanea all’interno del Milan Bergamo Airport, subito dopo i controlli di sicurezza, presenta «Emotions in Motion», personale del pittore Charlie Ben a cura di Maria Lucrezia Corno. Charlie Ben costruisce le proprie immagini attraverso gesti marcati ed emotivi, in cui il gesto non è veicolo di un contenuto ma componente dell’opera al pari di qualsiasi altro materiale.
Da pigmenti in polvere, acrilici e pastelli a cera nasce una stratificazione di tecniche, materiali e sperimentazioni: ogni strato registra una decisione, alcune visibili in superficie, altre trattenute al di sotto. Ciò che l’opera affronta non è l’immagine, ma l’atto stesso del guardare. «Qui, in una stanza che non smette di muoversi, i dipinti chiedono il contrario: una sosta abbastanza lunga perché siano loro a guardare chi passa», afferma Charlie Ben.
Le dodici opere in mostra dialogano con la natura stessa dello spazio: uno snodo che registra fino a 9.000 passaggi al giorno, dove il tempo dell’attesa diventa occasione di sosta e di incontro con l’arte contemporanea. I l percorso invita così il pubblico a rallentare e a lasciarsi coinvolgere dalla forza materica e gestuale dei dipinti, trasformando un luogo di passaggio in uno spazio di osservazione e riflessione.
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