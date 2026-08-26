Le «Emozioni in movimento» di Charlie Ben in aeroporto

Da pigmenti in polvere, acrilici e pastelli a cera nasce una stratificazione di tecniche, materiali e sperimentazioni: ogni strato registra una decisione, alcune visibili in superficie, altre trattenute al di sotto. Ciò che l’opera affronta non è l’immagine, ma l’atto stesso del guardare. «Qui, in una stanza che non smette di muoversi, i dipinti chiedono il contrario: una sosta abbastanza lunga perché siano loro a guardare chi passa», afferma Charlie Ben.