Le melodie di Morricone e l’Ave Maria: torna il concerto di Capodanno

Torna per il quarto anno il Concerto di Capodanno della Proloco Città di Bergamo presso la Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano , in Largo Bortolo Belotti 1. Appuntamento al 1° gennaio 2025 alle ore 21 . L’evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria al seguente link fino ad esaurimento posti (circa 800 sono i posti disponibili): https://www.eventbrite.it/e/biglietti-4-concerto-di-capodanno-2025-morricone-e-sei-secoli-di-ave-maria-1091153291869?aff=oddtdtcreator .

Le melodie di Morricone

La donazione per PHB

L’evento ha il sostegno di BCC Milano e vuole sostenere l’associazione sportiva e di volontariato sul territorio, PHB Polisportiva Bergamasca che dal 1982 promuove in città e provincia attività sportiva per ragazzi con disabilità. Il pubblico, infatti sarà invitato a lasciare una libera donazione in favore dell’associazione. «Cominciare l’anno mettendo al centro un progetto sociale è un’ottima premessa per un 2025 di esperienze positive», ha detto l’assessore alle Politiche Sociali, Marcella Messina.