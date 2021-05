Le note del violino di Andrea Casta risuonano lungo la Via Mala - Video

Le immagini si succedono in una cornice fantastica mentre, da un archetto luminoso, si sprigiona una musica accattivante. I luoghi che si svelano nel videoclip sono quelli – incantevoli, fra alberi e rocce, gole e cascate – della Via Mala, in Val di Scalve, tra Brescia e Bergamo. «No Man No Cry» è invece il titolo del singolo – in uscita su etichetta Black Lizard Records – che Andrea Casta, violinista bresciano nonché producer ed entertainer molto richiesto nei locali più «in», presenta qui, immerso in questi scorci di natura rude. Dopo aver abituato i suoi fans alla sintesi fra «musica elettronica» e «canto del violino», come pure ad un impatto visivo rilevante nei videoclip, Casta ripropone la hit del Dj berlinese Oliver Koletzki in una veste nuova. Provando così a rilanciare questo successo mondiale sei anni dopo la versione del musicista francese Jimmy Sax che ha riscosso enorme successo tra views di Youtube e streams su Spotify. Non è tutto: ad accompagnare l’uscita di questa «violin version» con l’impronta di Casta nel sound, arriva anche una proposta dell’artista tutta imperniata sul rilancio della nightlife e delle discoteche del resto vuote da oltre un anno. La motivazione? Evitare il proliferare di rave o feste senza il minimo controllo, anche in conseguenza del lungo periodo di confinamento nelle abitazioni e dei ripetuti ammonimenti contro la movida.