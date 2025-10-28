Le «Storie Oltre i Confini» approdano al Conca Verde

È stata scelta ancora una volta Bergamo per ospitare una rassegna di film interpretati da persone con disabilità. Martedì 28 ottobre dalle 18 alle 21, al cinema Conca Verde in via Mattioli 65 si terrà l’evento internazionale di corti «Storie Oltre i Confini». A ingresso libero , saranno proiettati 12 film provenienti, oltre che dall’Italia, da Etiopia, Albania, Kosovo, Spagna, Stati Uniti, Grecia, Francia e Belgio. «Sono tutti interpretati da persone con disabilità – spiega Luigi Colombo, vicepresidente dell’associazione «Romeo Della Bordella» e direttore del festival – e ci sarà anche una performance teatrale della Cooperativa “Il Granello”. La rassegna si tiene in attesa della prossima edizione, la 13ª, del Festival internazionale del Cinema Nuovo prevista nell’autunno 2026, di cui Bergamo è la sede».

«Ogni storia raccontata è un atto di libertà: di essere, di creare, di esprimere se stessi e la propria visione del mondo»

«Storie Oltre i Confini» sarà presentato da Gisella Donadoni e vedrà la partecipazione dell’assessora ai Servizi sociali del Comune, Marcella Messina, di Luigi Colombo, Mirko Pajè (direttore artistico del festival), Massimo Ciampa (Mediafriends) e Nicola Conti (Fondazione Allianz UmanaMente). Dichiara Messina: «L’appuntamento è molto più di una rassegna di cortometraggi: è un viaggio umano e artistico che attraversa i limiti imposti dallo sguardo, dalle parole e dai pregiudizi, per approdare a uno spazio nuovo dove la diversità non esiste perché diventa linguaggio universale e fonte di bellezza. In questa iniziativa le persone con disabilità non sono soltanto interpreti, ma protagoniste di un processo autentico di affermazione di sé ed emancipazione, che passa attraverso la potenza espressiva del cinema. Ogni storia raccontata è un atto di libertà: di essere, di creare, di esprimere se stessi e la propria visione del mondo». L’assessora sottolinea poi che il festival «invita ciascuno di noi a guardare oltre, a riconoscere nel cinema un luogo d’incontro, dove le differenze si trasformano in valore e forza collettiva; e, nelle persone con disabilità, un orizzonte di possibilità, creatività e umanità condivisa».