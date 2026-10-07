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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Mercoledì 07 Ottobre 2026

Librai per un anno 2026, a Bergamo Calabresi e Recalcati

LA RASSEGNA. Sei incontri da novembre a gennaio con Mario Calabresi, Marco Aime, Massimo Recalcati, Alessandro Bergonzoni e Gianni Riotta.

Lettura 1 min.
Librai per un anno 2026, a Bergamo Calabresi e Recalcati
La presentazione della rassegna «Librai per un anno»

Torna a Bergamo «Librai per un anno», la rassegna che valorizza le librerie indipendenti della città e della provincia e accompagna il pubblico verso la Fiera dei Librai 2027. La terza edizione propone, da novembre a gennaio, sei incontri con scrittori, giornalisti e protagonisti della cultura, per poi proseguire con nuovi appuntamenti fino all’estate.

Si parte martedì 3 novembre alle 18.30 a gres art 671 con Mario Calabresi, che presenterà «Le voci degli altri», il nuovo libro edito da Mondadori. Venerdì 13 novembre, alla stessa ora al Cult! – Auditorium, sarà la volta dell’antropologo Marco Aime con «Ritratto di un’onesta utopia. La vita di Thomas Sankara». Il 19 novembre, sempre al Cult!, Luigino Bruni presenterà «L’Italia tra le righe», dedicato al rapporto tra letteratura ed economia attraverso Silone, Levi e Guareschi.

Librai per un anno 2026, a Bergamo Calabresi e Recalcati
La presentazione di «Librai per un anno»

Tra gli appuntamenti più attesi quello di mercoledì 25 novembre a gres art 671 con Massimo Recalcati, autore de «Il seme santo. La poetica di Anselm Kiefer». Due giorni dopo, venerdì 27 novembre, Alessandro Bergonzoni porterà in scena il monologo «Non sono scrittore ma scritturato, non solo autore ma autorizzato»: l’evento sarà riservato ai possessori di LiberCard e della membership gres art 671.

La prima parte del calendario si chiuderà venerdì 15 gennaio 2027 con Gianni Riotta e il thriller «Generose anime di eroi».

Tutti gli incontri iniziano alle 18.30 e sono gratuiti con prenotazione obbligatoria sul sito fieradeilibrai.it . Dall’8 ottobre sarà inoltre disponibile la nuova LiberCard 2026-2027, attiva dal 19 ottobre, che consente tra l’altro la prenotazione anticipata agli eventi e sconti nelle librerie indipendenti aderenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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