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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Martedì 15 Settembre 2026

Ligabue, nuovo video online: il 27 settembre concerto alla ChorusLife Arena - Il video

IL CONCERTO. È online il videoclip di «Qualcosa per te», il nuovo singolo di Luciano Ligabue. Intanto cresce l’attesa per la tappa bergamasca del tour: appuntamento domenica 27 settembre alla ChorusLife Arena.

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Ligabue, nuovo video online: il 27 settembre concerto alla ChorusLife Arena - Il video

È online il video di «Qualcosa per te», il nuovo singolo di Luciano Ligabue, che anticipa il gran finale live del 2026. Il videoclip, prodotto da Overtake Production e diretto da Francesca Silvestri, è stato girato all’aeroporto di Roma Fiumicino. Il brano, scritto da Ligabue e prodotto da Federico Nardelli e Fabrizio Barbacci, arriva a tre anni dall’ultimo album di inediti «Dedicato a noi» e accompagna anche i titoli di coda del documentario «Luciano, prima di tutto», disponibile su Sky e Now.

Ligabue a Bergamo il 27 settembre

L’attenzione dei fan bergamaschi è però già rivolta al 27 settembre, quando Ligabue salirà sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo per una delle 15 date del tour nei principali palasport italiani. La tournée prenderà il via il 22 settembre all’Arena di Verona e si concluderà il 24 ottobre a Milano. Sul palco con Ligabue ci saranno, tra gli altri, i chitarristi Fede Poggipollini, Max Cottafavi, Mel Previte e Niccolò Bossini. I biglietti per il concerto di Bergamo sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali.

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