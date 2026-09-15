Ligabue, nuovo video online: il 27 settembre concerto alla ChorusLife Arena - Il video

È online il video di «Qualcosa per te», il nuovo singolo di Luciano Ligabue, che anticipa il gran finale live del 2026. Il videoclip, prodotto da Overtake Production e diretto da Francesca Silvestri, è stato girato all’aeroporto di Roma Fiumicino. Il brano, scritto da Ligabue e prodotto da Federico Nardelli e Fabrizio Barbacci, arriva a tre anni dall’ultimo album di inediti «Dedicato a noi» e accompagna anche i titoli di coda del documentario «Luciano, prima di tutto», disponibile su Sky e Now.