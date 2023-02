Linea Verde Life, Bergamo protagonista della prossima puntata: in onda su Rai1 il 4 febbraio

La prossima puntata di Linea Verde Life, in programma sabato 4 febbraio alle 12,30 su Rai1, fa tappa a Bergamo, primo appuntamento con la Capitale Italiana della Cultura 2023 che vedrà Brescia protagonista della puntata in calendario il prossimo 18 febbraio. Daniela Ferolla e Marcello Masi visiteranno la città, dal Teatro Donizetti a, grazie alla funicolare, Città Alta, tra porta San Giacomo e Piazza Vecchia. Ad accompagnare i conduttori lungo le strade delle città sarà Claudio Cecchinelli, dipendente dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo ed ex capo delegazione del FAI di Bergamo.