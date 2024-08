L’Officina della Camomilla a Trescore serve un pop ironico e astratto

Il fondatore Francesco De Leo

«Palazzina Liberty» e «Antologia»

La prima raccolta musicale autoprodotta risale al 2011, il primo contratto discografico con Garrincha Dischi viene firmato l’anno dopo. Il primo lavoro significativo titola «Senontipiacefalostesso», primo anello di una trilogia che inizia nel 2013 e va avanti negli anni successivi. A proposito di tal trilogia lo stesso Francesco De Leo spiega: «Ho sempre pensato a questi dischi come un impossibile lavoro archeologico, ideato per riportare alla vita brani scritti in un’età molto acerba».Il gruppo è eclettico, nel tempo subisce diversi cambi di formazione; la linea è libera di curvature che dall’indie passano oltre e vagolano per generi vari. Il risultato della ricerca è spesso originale. Dischi come «Palazzina Liberty» e «Antologia della cameretta» ne sono esempio più o meno probante.