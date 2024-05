L’opera e i concerti, si presenta la stagione del Donizetti. Torna il musical di Capodanno - Il programma

Annunciata nelle scorse settimane la Stagione di Prosa e Altri Percorsi, la Fondazione Teatro Donizetti completa la presentazione della Stagione dei Teatri 2024-2025 con le sezioni di Opera&Concerti, Stagione di Operette e il Musical di fine anno, a integrazione di una programmazione ricca e sfaccettata che copre un arco temporale che nell’insieme va da dicembre 2024 a maggio 2025. Ai sette titoli di Prosa, tutti previsti per otto repliche, e agli altrettanti di Altri Percorsi, vanno quindi ad aggiungersi altri nove eventi suddivisi fra Teatro Donizetti e Teatro Sociale : «Un’offerta vasta e articolata che permette di esplorare differenti modalità espressive e di raggiungere, così, segmenti di pubblico diversificati, consolidando ulteriormente il legame tra la Città e i suoi due principali teatri», commenta Massimo Boffelli, Direttore Generale della Fondazione Teatro Donizetti.

Le nuove collaborazioni

«L’Operetta al Donizetti è ormai una stagione ampiamente collaudata che raccoglie attorno a sé un pubblico fedele e anche la sezione dedicata ai concerti e all’opera si consolida di anno in anno, grazie a importanti collaborazioni: ora salutiamo, tra i partner della nostra Fondazione, la Fondazione Polli Stoppani, grazie alla quale possiamo inserire in cartellone un evento musicale di assoluto riguardo che va ad affiancarsi ai concerti organizzati insieme all’Orchestra Filarmonica Italiana, all’evento prenatalizio con I Piccoli Musici e a una delle nuove produzioni di OperaLombardia. Infine, dopo il successo dello scorso anno, riproporremo un musical la sera del 31 dicembre. Tutto ciò concorre a porre il Teatro Donizetti e il Teatro Sociale in una posizione centrale e imprescindibile della vita culturale della Città», conclude Boffelli.

I concerti

Opera&Concerti è la sezione de La Stagione dei Teatri dedicata alla musica con progetti e repertori che attraversano generi diversi, unendoli l’uno all’altro, e favoriscono la collaborazione con importanti realtà istituzionali e associative del territorio lombardo.

Si comincia con l’Ensemble dell’Orchestra Filarmonica Italiana che giovedì 5 dicembre 2024 propone un nuovo progetto dal titolo The Five Elements: Terra Aria Acqua Fuoco Etere, con l’estroso violino di Alessandro Quarta a fungere da guida tra i cinque elementi, trasformandoli e facendoli suoi, portando la quintessenza della natura in concerto. La nuova partnership con la Fondazione Polli Stoppani sarà nel segno di una prestigiosa coppia di pianisti, Michele Campanella e Monica Leone, che eseguiranno la Nona Sinfonia di Beethoven nella geniale trascrizione per due pianoforti di Franz Liszt (giovedì 12 dicembre 2024).

I Piccoli Musici diretto da Mario Mora E come da consolidata tradizione, le festività di fine e inizio anno saranno scandite rispettivamente dal Concerto di Natale e dal Concerto di Capodanno. Il primo vedrà in scena, sabato 21 dicembre alle ore 15.30, il coro I Piccoli Musici diretto da Mario Mora, con un programma, diverso dagli anni precedenti, dal titolo Il suono della voce: una selezione di Folk Song di diverse nazioni, di estratti da musical di Leonard Bernstein e Richard Rodgers, di Canti d’Opera ricordando il centenario della morte di Giacomo Puccini, nonché di alcune delle più belle melodie natalizie. Il saluto all’anno nuovo, con l’Orchestra Filarmonica Italiana al completo, avverrà mercoledì 1° gennaio 2025 alle ore 11.00 sulle note di celebri compositori come Johann Strauss, Antonín Dvořák, Ottorino Respighi e Johannes Brahms. Tutti i concerti sono in programma al Teatro Sociale. Biglietti disponibili dal 15 ottobre.

L’Opera

Per l’Opera, il Teatro Donizetti ospiterà, venerdì 10 gennaio (ore 20.00) e domenica 12 gennaio (ore 15.30), uno dei capolavori verdiani, Rigoletto, nel nuovo allestimento coprodotto dai Teatri di OperaLombardia, con la direzione di Alessandro D’Agostini e la regia di Matteo Marziano Graziano. Scene di Daniela Zorrozua. Costumi di Laurent Pellisier. Maestro del Coro Massimo Fiocchi Malaspina. Con Coro di OperaLombardia e Orchestra I Pomeriggi Musicali. Biglietti disponibili dal 4 giugno.

A Christmas Carol Musical

La notte di Capodanno al Teatro Donizetti (ore 22.00) sarà nel segno di un musical tratto dal più famoso romanzo di Charles Dickens, adattato per il teatro musicale da Melina Pellicano con le musiche di Stefano Lori e Marco Caselle: A Christmas Carol. Sul palco, nel ruolo di Ebenezer Scrooge, Fabrizio Rizzolo e un cast artistico di oltre 20 elementi, con effetti speciali curati da Alessandro Marrazzo, musiche originali, 150 costumi e spettacolari scenografie. Melina Pellicano, regista e autrice del libretto nell’adattamento al musical, ha voluto essere il più fedele possibile al romanzo, perché la scrittura di Dickens si mostra già di per sé molto teatrale. Biglietti disponibili dal 15 ottobre.

Stagione di Operette

Anche nel 2025 il Teatro Donizetti ospita di domenica pomeriggio (ore 15.30) l’ormai immancabile Stagione di Operette, con, a far da apripista, il 5 gennaio Ballo al Savoy, un’operetta ma anche qualcosa di più. Oltre ai valzer, alle arie e ai duetti amorosi, Ballo al Savoy è infatti ricco di ritmi sfrenati, dal tango argentino allo swing, con chiarissime allusioni e riferimenti al musical. In particolare è clamorosamente presente Cole Porter, di cui Paul Abraham, autore delle musiche, inserisce una parafrasi di «Night and Day». Allestimento della Compagnia Teatro Musica Novecento.

L’Austria è una delle culle dell’Operetta: Sogno viennese, secondo titolo in cartellone, portato in scena il 19 gennaio dalla Compagnia Corrado Abbati, è uno spettacolo che nel rifarsi alla scuola della capitale austriaca, ma non solo, si muove fra ricostruzione storica e divertimento puro attraverso una sequenza di sfarzosi quadri dal ritmo incalzante che fanno da filo conduttore alla riproposizione di titoli celebri e alla scoperta di altri meno rappresentati. Anche Puccini scrisse per Vienna e forse non tutti lo sanno.