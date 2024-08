L’annuncio

Il messaggio che hanno diffuso per annunciare la ritrovata intesa ha qualcosa di bellico e astrologico: « Le armi si sono zittite, le stelle si sono allineate , la grande attesa è finita, venite a vedere. Non verrà trasmesso in televisione». In un epoca in cui l’immagine scorre quasi in autonomia è lecito dubitare dell’esclusiva sulle riprese. Si avverte comunque il senso di un traguardo raggiunto per i Gallagher e quindi una doverosa sottolineatura dell’evento.

Fan in delirio

Insomma un ricco «antipasto» in vista dei concerti del 2025. E a questo proposito si prevede una tempesta online il 30 agosto quando i biglietti verranno messi in vendita (in molti stanno già prenotando stanze di hotel nelle città designate). Ma se le notizie dal fronte del palco sono positive, è lecito attendersi un cammino comune anche in studio? Le speculazioni ronzano attorno alla foto pubblicata: Liam e Noel insieme, fianco a fianco. Sguardi crucciati per il pubblico, ma vicini, spalla a spalla. Va interpretata come vicendevole sostegno contro il logorio del tempo? O il desiderio di lanciare una nuova sfida oltre le sirene della nostalgia? Visti i due caratteri tosti, per trovare il bandolo della matassa è utile pescare nel loro songbook: se deve finire, invece che macerare nei rancori, è meglio farlo sul palco come una «Champagne supernova».