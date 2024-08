Luca Ceribelli conquista il mondo: un bergamasco trionfa ai Mondiali di Pokémon 2024

Un percorso straordinario

La strada di Ceribelli verso la finale è stata tutt’altro che semplice. Dopo essersi qualificato con sei vittorie e due sconfitte nella fase a gironi, ha dimostrato tutta la sua abilità e determinazione durante la fase a eliminazione diretta. Prima ha superato l’americano Grant Wilson, poi ha avuto la meglio in un derby tutto italiano contro Ruben Gianzini. In seguito, ha battuto il cinese Chenyue Zeng e il coreano Seon Jae Jeong, guadagnandosi l’accesso alla finalissima contro il giapponese Yuta Ishigaki.

Una finale al cardiopalma

Nel corso della finale, il giovane bergamasco ha mostrato una calma e una preparazione straordinarie. «Non avrei mai creduto di poter arrivare in finale» ha confessato poco prima dello scontro decisivo. «Giocare una finale mondiale è un’esperienza surreale, ma ho cercato di restare il più calmo possibile, concentrandomi su quello che dovevo fare» ha dichiarato a «Espormag». Ha ringraziato poi i genitori per aver sempre creduto in lui e ha confessato che ora rientrerà in Italia per proseguire la Magistrale in Fisica all’università.