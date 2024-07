Luoghi e lettere in Valle Brembana: «Pagine Verdi» unisce cultura e colture

La campagna napoleonica

Sarà il Santuario dell’Addolorata a Santa Brigida ad ospitare giovedì 8 agosto alle 15.30 il terzo appuntamento che vedrà Maria Teresa Brolis in dialogo con Marco Carobbio per illustrare «La valle della speranza», uno spaccato di luoghi, persone e storie della valle Seriana in epoca medievale. Sarà possibile poi partecipare alla visita guidata al Santuario e alla contrada più antica del paese. Martedì 13 agosto alle 15.30 a Valnegra in piazza F.lli Calvi la scrittrice Nina Quarenghi presenterà con Giusi Quarenghi il suo recente lavoro «Giorgio Caproni. Registri di classe», accurata trascrizione dei registri compilati dal 1935 al 1973 dall’insegnante e poeta, attento soprattutto agli alunni più disagiati e fragili. Seguirà la visita al centro storico del paese.