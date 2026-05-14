Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Pianura Giovedì 14 Maggio 2026

Magie al Borgo: a Costa di Mezzate torna il festival internazionale di arte di strada

L’EVENTO. Dal 22 al 24 maggio tre giorni di spettacoli, circo contemporaneo e artisti da tutto il mondo.

Magie al Borgo: a Costa di Mezzate torna il festival internazionale di arte di strada

Costa di Mezzate

Costa di Mezzate si prepara ad accogliere la 24ª edizione di «Magie al Borgo», il festival internazionale di arte di strada e circo contemporaneo in programma dal 22 al 24 maggio. L’evento, organizzato dall’associazione Feste in Costa con la direzione artistica di Lorenzo Baronchelli, porterà nel borgo bergamasco 18 spettacoli, tra cui quattro prime internazionali e quattro nazionali. Il festival, sostenuto dal Ministero della Cultura, conferma così il proprio ruolo di riferimento nel panorama del teatro urbano e delle arti circensi contemporanee.

Artisti internazionali e spettacoli in anteprima

Tra gli appuntamenti più attesi c’è «Smashed» della compagnia britannica Gandini Juggling, spettacolo che unisce giocoleria, teatro e danza e che ha già conquistato i palcoscenici internazionali. Sempre dal Regno Unito arriverà Motionhouse con «Wild», proposto in anteprima nazionale e dedicato al rapporto tra uomo e natura.

Magie al Borgo: a Costa di Mezzate torna il festival internazionale di arte di strada

Spazio anche alle produzioni immersive e sperimentali: Parade78 presenterà «Freaks», mentre Psycodrummers porterà in scena «Elettro-Led Show», tra percussioni industriali ed effetti luminosi. Il programma ospiterà inoltre artisti provenienti da Messico e Spagna, insieme a numerose compagnie italiane, tra cui Circo Bottoni, Agua und Fire e Angela Delfini.

Magie al Borgo: a Costa di Mezzate torna il festival internazionale di arte di strada
magie
(Foto di Roberto Vitali)

Ingresso gratuito e 250 volontari coinvolti

Tutti gli eventi saranno gratuiti grazie al lavoro di circa 250 volontari impegnati nell’organizzazione e nella gestione della manifestazione. «Vogliamo trasformare Costa di Mezzate in una zona temporanea di meraviglia, dove il confine tra pubblico e artisti si annulla», ha spiegato Mauro Lorenzi, presidente dell’associazione Feste in Costa.

Magie al Borgo è promosso con il sostegno del Comune di Costa di Mezzate, del Ministero della Cultura e con il patrocinio di Provincia di Bergamo e Terre del Vescovado.

Tutto il programma della manifestazione qui.

Magie al Borgo: a Costa di Mezzate torna il festival internazionale di arte di strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Costa di Mezzate
Arte, cultura, intrattenimento
Intrattenimento (generico)
Arti (generico)
Mauro Lorenzi
Lorenzo Baronchelli