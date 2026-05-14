Magie al Borgo: a Costa di Mezzate torna il festival internazionale di arte di strada

Costa di Mezzate si prepara ad accogliere la 24ª edizione di «Magie al Borgo», il festival internazionale di arte di strada e circo contemporaneo in programma dal 22 al 24 maggio. L’evento, organizzato dall’associazione Feste in Costa con la direzione artistica di Lorenzo Baronchelli, porterà nel borgo bergamasco 18 spettacoli, tra cui quattro prime internazionali e quattro nazionali. Il festival, sostenuto dal Ministero della Cultura, conferma così il proprio ruolo di riferimento nel panorama del teatro urbano e delle arti circensi contemporanee.

Artisti internazionali e spettacoli in anteprima

Tra gli appuntamenti più attesi c’è «Smashed» della compagnia britannica Gandini Juggling, spettacolo che unisce giocoleria, teatro e danza e che ha già conquistato i palcoscenici internazionali. Sempre dal Regno Unito arriverà Motionhouse con «Wild», proposto in anteprima nazionale e dedicato al rapporto tra uomo e natura.

Spazio anche alle produzioni immersive e sperimentali: Parade78 presenterà «Freaks», mentre Psycodrummers porterà in scena «Elettro-Led Show», tra percussioni industriali ed effetti luminosi. Il programma ospiterà inoltre artisti provenienti da Messico e Spagna, insieme a numerose compagnie italiane, tra cui Circo Bottoni, Agua und Fire e Angela Delfini.

magie

(Foto di Roberto Vitali)

Ingresso gratuito e 250 volontari coinvolti

Tutti gli eventi saranno gratuiti grazie al lavoro di circa 250 volontari impegnati nell’organizzazione e nella gestione della manifestazione. «Vogliamo trasformare Costa di Mezzate in una zona temporanea di meraviglia, dove il confine tra pubblico e artisti si annulla», ha spiegato Mauro Lorenzi, presidente dell’associazione Feste in Costa.