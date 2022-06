Manuel Agnelli, tappa a Bergamo il 12 agosto

Partirà dal Flowers Festival di Torino il 7 luglio il tour di Manuel Agnelli accompagnato da una band d’eccezione: Frankie e DD dei Little Pieces Of Marmelade, Giacomo Rossetti dei Negrita e Beatrice Antolini . Nel tour anche una data a Bergamo: il 12 agosto al NXT Station in Piazzale Alpini. Sarà un’occasione unica per ascoltare molti dei brani che lo hanno reso celebre come leader degli Afterhours, ma anche per avere un primo assaggio dei suoi exploit solisti, già pluripremiati fin dai primissimi singoli («La profondità degli abissi», dalla colonna sonora del film Diabolik, ha vinto un David di Donatello e un Nastro D’Argento, entrambi per la miglior canzone originale).