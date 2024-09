Mariama Diop, la gioia sul podio di Miss Italia

«Sto ancora provando una grande emozione: questo è l’inizio di tutto». Così Mariama Diop, diciannovenne di Caravaggio con origini senagalesi, esprime la sua soddisfazione dopo essersi classificata terza alla finale di Miss Italia a Porto san Giorgio, nelle Marche. Alla finale è giunta conquistando il titolo di Miss Framesi Lombardia e poi superando varie selezioni che hanno portato le iniziali 220 partecipanti alle 15 (più 3 riserve) che si sono contese il titolo. Lei, con il suo metro e 78 centimetri di altezza, era nell’ultimo terzetto di ragazze rimaste sul palco in trepidante attesa dell’ultimo pronunciamento della giuria presieduta dall’ex Miss Italia Martina Colombari. Anche se non è arrivata in cima al podio Mariama si dice felicissima del risultato: «E sono anche molto fiera del fatto di essere l’unica ragazza di colore a livello nazionale che è riuscita ad arrivare fino in fondo».

Le prove della selezione

Mariama Diop Durante la finale le partecipanti hanno affrontato diverse prove. In quella dedicata al talento la diciannovenne di Caravaggio ha recitato un monologo in cui ha affrontato il delicato tema del bullismo. «Bullismo che ho subìto durante la mia infanzia per il colore della mia pelle. Nel monologo ho ribadito con fierezza che sono italiana e amo l’Italia. E ho poi ricordato che il sangue che scorre nel corpo delle persone di tutte razze è dello stesso colore». Mariama studia abbigliamento tessile alla scuola di moda Silv di Bergamo. Ma le sue idee sul futuro sono già molto chiare. Ha infatti intenzione di lavorare nel mondo della moda come indossatrice o meglio, come top model.

«Voglio sfilare in tutto il mondo»