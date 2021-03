Marionette cinesi, bellissima avventura La mostra al Museo del Burattino

Presentata «Viaggio in Occidente», mostra che espone per la prima volta la Collezione Pasotti con interventi di Regione, Provincia, dell’Istituto Confucio dell’Università di Milano. Ma per ora non si può visitare.

In occasione dell’inaugurazione del Museo del Burattino voluto dalla Fondazione Benedetto Ravasio e dalla Provincia di Bergamo (museo.fondazioneravasio.it) , scrivevamo: «Diciamolo subito: è piccolo, ma è bellissimo. È un piccolo scrigno di preziose opere d’arte di alto e altissimo artigianato, di pezzi unici, burattini, maschere, costumi, oggetti, e tantissimo altro materiale esposti in un percorso storico che mette in dialogo la storia locale con la Storia del teatro». A costo di ripeterci ma, come si sa, repetita iuvant, lo stesso giudizio non lo possiamo che applicare alla mostra «Viaggio in Occidente – Marionette e burattini della tradizione cinese nella collezione Mario e Giorgio Pasotti», allestita negli spazi del Museo del Burattino al quarto piano del Palazzo della Provincia in via Tasso a Bergamo (nell’area dello Spazio Viterbi): la mostra è piccola ma è bellissima.

Si tratta di una settantina di pezzi, marionette e burattini a bastone, raccolti da Mario Pasotti insieme al figlio Giorgio durante 25 anni di viaggi in Cina a partire dal 1986. Perché Viaggio in Occidente? «Il viaggio è un topos classico – spiega Luca Loglio, direttore Fondazione Benedetto Ravasio / Museo del Burattino - : metafora della vita, incontro tra il reale e l’immaginifico, il fisico e il mentale. Nel caso di questa mostra, il viaggio è l’elemento ricorrente che somma più viaggi: quelli compiuti con spirito avventuroso da Mario Pasotti negli anni ’80, per trasportare questo prezioso patrimonio dall’Oriente all’Occidente; sono i viaggi fantastici che marionette e burattini raccontano; è il viaggio di Fondazione Ravasio e di Museo del Burattino che, dopo l’incontro inaspettato e stupefacente con la collezione Pasotti, prosegue alla scoperta dei patrimoni artistici e immateriali delle figure animate, compresi nella vastissima e antica cultura cinese».