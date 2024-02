Martina Bagnoli si presenta, tre nuove mostre per la «nuova» Carrara

«Partiremo dal dna del museo per far diventare questa pinacoteca sempre più punto di riferimento nazionale e internazionale». È questo l’intento di Martina Bagnoli, neo direttrice dell’Accademia Carrara, che si nella mattinata di mercoledì 7 febbraio si è presentata alla stampa. Bagnoli, storica dell’arte con oltre 20 anni di esperienza in campo internazionale, ha assunto la guida della pinacoteca raccogliendo il testimone di Maria Cristina Rodeschini che ha raggiunto la pensione.