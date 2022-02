Miss Italia, stasera la finale sul web: in gara c’è Beatrice di Gorlago

La finale si svolge dunque oggi a Venezia nella sede del Casinò e alle 21 verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma web Helbiz.

Dopo il rinvio a causa dell’emergenza sanitaria, si svolgerà oggi (domenica 13 febbraio) la finale per l’elezione di Miss Italia 2021, per la prima volta nell’anno successivo a quello di riferimento. La serata del 19 dicembre, infatti, è stata rinviata a causa dell’incremento dei contagi Covid. La finale si svolge dunque oggi a Venezia nella sede del Casinò e alle 21 verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma web Helbiz.

A concorrere ci sono 19 candidate, la ventesima, Beatrice Scolletta, nota per essere la prima miss con il «pancione», si è ritirata alla vigilia dopo avere scoperto di essere positiva al Covid.