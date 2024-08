Musica e volontariato, torna a Trescore il «Bum Bum Festival»

Trentadue edizioni, duecento volontari che rendono possibile l’evento, il «Bum Bum Festival 2024» anche quest’anno promette la magia dell’incontro con tanta musica e tantissima gente. In tempi di piazze virtuali, avere a disposizione il Parco Le stanze di Trescore è un privilegio raro, tanto più se quello spazio, perfettamente adatto, per undici giorni si anima di concerti anche ad alto richiamo.

Il cartellone ancora una volta non lesina proposte allettanti e variegate: dal pop canzone di Colapesce e Dimartino, all’ironia surreale di Valerio Lundini e I Vazzanikki, dai Nomadi ai Modena City Ramblers, sino al punk’n’roll dei Punkreas, all’estro poetico di Gio Evan. Tornano anche i Folkstone, metallari con le cornamuse. Dal 22 agosto all’1 settembre undici serate d’intrattenimento, con tanti artisti e tutto quel che serve intorno per rendere uniche e confortevoli le serate.

È della compagnia anche Fuma!, Matteo Fumagalli, cantautore bergamasco di belle speranze, già visto in azione lo scorso anno a «Nuovi Suoni Live». Tra palco e realtà, la musica viaggia in sintonia con scelte che privilegiano anche il nostro mondo creativo. Sabato 24 dopo l’alt-pop di Dimitri Marcarini, arriva il punk rock targato Bg dei Crancy Crock, mentre in chiusura tocca ai Punkreas, trent’anni di fedeltà allo stile irregolare del punk.

Il duo Colapesce Dimartino (30 agosto)

(Foto di Ansa)

Valerio Lundini - domenica 25 agosto - mescola ironia e nonsense, proponendo parte del nuovo album «Innamorati della vita». Prima tocca ai Cornoltis con il loro linguaggio esplicito e rock. I Nomadi (26 agosto) sono sempre ben accetti a Trescore, così come i Modena City Ramblers (28 agosto), che spesso e volentieri salgono sul palco del «Bum Bum Festival». Stavolta a precederli c’è la giovane cantautrice Claudia Buzzetti, bergamasca con lo spirito folksy a stelle e strisce. Cristian Marchi è un producer di ventura che ha lanciato tante hit in materia di musica house (27 agosto), mentre Gio Evan (29 agosto) presenta a Trescore il suo «Moksa Bar»: uno spettacolo a tutto tondo che vive di ambientazioni estive, tra sole, bagnanti e salvataggi. Tra musica, stand up comedy e poesia, un modo per riflettere, divertendosi non poco.