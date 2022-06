Nasce «Nigiri», label con Zanotti. Il via con il gruppo di Angelica Gori - Video

I tre mettono insieme diverse competenze in un settore, quello della musica pop, che ha bisogno di crescere con adeguatezza e intelligenza. Al tempo d’oggi, con la situazione intorno molto cambiata, affacciarsi alla finestra della musica è diventato più facile da certi punti di vista, molto complicato da altri. È facile partire e mettere in rete qualcosa, è difficile emergere, anzi, senza un progetto strutturato è praticamente impossibile. Ecco che allora nascono realtà come Nigiri, label che prende il nome da qualcosa che ha a che fare con la cucina giapponese, ma discograficamente parlando pensa al futuro di artisti in erba che hanno da trovare la strada per arrivare più in alto possibile.